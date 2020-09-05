أكثر 10 أفلام مشاهدة على نتفليكس منذا بدايتها وحتى الآن

القائمة تضم «إخراج بالقوة» و«الصندوق الطائر» و«المنصة» و«الأيرلندى»

بالتزامن مع مساهمة فيروس كورونا فى خلق إقبال جماهيرى كبير على المنصة العالمية نتفليكس، كشفت الشبكة التلفزيونية الأشهر فى العالم، عن إحدى معلوماتها السرية وهى إحصائية لقائمة الـ 10 أفلام الأكثر مشاهدة منذ بدايتها فى 29 أغسطس 1997، وحتى الآن، بحسب مجلة «فاريتى»، وجاء ترتيب الأفلام على النحو التالى:

الأول: فيلم «Extraction»

احتل فيلم الحركة «إخراج بالقوة ــ Extraction» المركز الأول بين هذه الافلام العشرة بـ 99 مليون مشاهدة حتى الآن، وهو من إنتاج عام 2020، ويروى قصة مجند سابق فى القوات الجوية الخاصة (SASR)، تحول إلى مُرتزق يعرض خدماته بالمال على من يرغب لتحقيق أى مهمة مستحيلة.

صدر الفيلم عام 2018، وخلال الأحداث يقوم بطل الفيلم «ريك» بعملية إنقاذ لنجل زعيم عصابة مخدرات هندى اختطفه زعيم عصابة مخدرات منافس لوالده، ويقتل الخاطفين وينقذ الطفل، ولكن والده لا يحول المال للعصابة التى انقذته؛ ومن هنا يحدث خلاف بين بطل الفيلم والعصابة وتخرج الأمور عن السيطرة وتصبح حياة «ريك» وحياة الطفل فى خطر.

الثاني: فيلم «Bird Box»

احتل فيلم الإثارة «الصندوق الطائر ــ Bird Box»، المركز الثانى محققا 89 مليون مشاهدة، وتدور أحداثه حول أحد توقعات نهاية العالم، حيث تنتشر قوى غامضة لها القدرة على التحكم فى العقل ودفع الناس للانتحار بطرق عنيفة وقتل أنفسهم بمجرد نظرهم إلى هذه القوى الغامضة غير المرئية.

وتنجو مجموعة من الاشخاص من هذه اللعنة والقوى الغامضة القاتلة وبالاختباء داخل منزل وتغطية الستائر وتغطية أعينهم عند خروجهم للحصول على الطعام، ثم يكتشفون قدرة الطيور على استشعار ذلك الكيان الغامض القاتل من خلال رفرفة أجنحتها بشكل غير طبيعى، وتعتمد بطلة الفيلم ساندرا بولوك على الطيور لتجنّب الخطر، وتهرب برفقة ابنها وابنة صديقتها المتوفاة إلى قرية بعيدة وتنقذ الطفلين.

الثالث: فيلم «Spenser Confidential»

حل هذا الفيلم البوليسى الكوميدى فى المركز الثالث وحقق 85 مليون مشاهدة، وتدور قصته حول الشرطى السابق «سبنسر»، الذى سجن بسبب ضربة مجرم متهم بجريمة قتل، وسجنه 5 سنوات يخرج بعدها ليلتقى شريكه وتقع جريمة قتل اخرى.

حيث يُقتل أحد الاشخاص ويجرى اتهام صديق هذا الشرطى بقتله، ليبدأ فى التحقيق فى الأمر بنفسه لإنقاذ صديقه.

الرابع: فيلم «Underground 6»

وهو فيلم أكشن جاء فى المركز الرابع وحقق 83 مليون مشاهدة، ويدور حول فكرة فلسفية هى تأثير الموت على تغيير المستقبل، إذ يقوم ملياردير متخصص فى التكنولوجيا بتزييف موته، ويعين فريقا من العاملين الدوليين لتنفيذ مهمة لإسقاط دكتاتور وحشى.

الخامس: فيلم «Murder Mystery»

جاء هذا الفيلم الأكشن الكوميدى فى المركز الخامس بطولة الثنائى العالمى جنيفر أنيسون وآدم ساندلر، بعدد 73 مليون مشاهدة.

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وتدور قصته حول شرطى من نيويورك يسافر مع وزوجته فى إجازة غرامية إلى باريس، وهناك يتعرفان على رجل أعمال يدعوهما لقضاء بعض الوقت على متن يخته الخاص، حيث تحدث جريمة قتل.

وينتهى بهما الأمر لمحاولة حل قضية جريمة القتل المحيرة وضياع الهدف الحقيقى للرحلة الرومانسية.

السادس: «The Irishman»

وهو الفيلم الأشهر عن العصابات والجرائم، الذى عاد به المخرج العالمى مارتن سكورسيزى بعد 13 عاما فى تاريخ أفلامه عن الجرائم، وبطله النجم روبرت دى نيرو، وحصل الفيلم على 64.2 مليون مشاهدة، وتدور أحداثه فى الخمسينيات، حيث يروى القاتل المأجور «فرانك شيران» الأسرار التى كتمها عندما كان عضوا مخلصا لدى عصابة آل «بوفالينو».

السابع: «Triple Frontier»

وهو فيلم مُصنف ضمن أفلام الأكشن، وحصل على 63 مليون مشاهدة، وتدور أحداثه حول خمسة أصدقاء من القوات العسكرية الخاصة، يجتمعون لتنفيذ عملية سرقة على حدود باراجواى والبرازيل والأرجنتين.

الثامن: «The Wrong Missy»

وهو فيلم رومانسى كوميدى جاء فى المركز الثامن بـ 59 مليون مشاهدة، وتدور أحداثه حول رجل يدعو فتاة أحلامه للمرة الأولى، لكنه يكتشف أنه وجّه الدعوة للشخص الخطأ.

التاسع: «The platform»

حقق فيلم «المنصة ــ The platform« 56.2 مليون مشاهدة، وتدور الأحداث حول فكرة فلسفية، إذ يسجن البطل فى حفرة رأسية تتكون من عدة طوابق، وفى كل طابق سجينان فقط، يتغير موقعهما بالسجن كل فترة، ويستقبلان الطعام من خلال الحفرة، وتجرى الاحداث فى طابع من الغموض والاثارة.

العاشر: «The perfect date»

وهو فيلم رومانسى كوميدى ايضا، وفاز بعدد مشاهدات بلغ 48 مليون مشاهدة، وتدور القصة حول «بروكس» الذى يبتكر تطبيقًا للهواتف النقالة ويخصصه للمواعدات الغرامية فى سبيل الحصول على المال من أجل الدراسة فى الجامعة، ولكنه يصير عبدا لهذا التطبيق ويصير شخصا مختلفا كل يوم، ويكتشف أن شخصيته الحقيقية ليست كما كان يتخيل.