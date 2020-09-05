إشادات واسعة بعرض "سيد درويش".. والجمهور للقاء سويدان: تستاهل رجوعك

تعيش الفنانة لقاء سويدان، حالة من الانتعاش الفني وذلك بعد ردود الأفعال علي مسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم "سيد درويش" علي المسرح العائم بالمنيل ويرصد دوت الخليج الفني أبرز التعليقات التي جاءت عقب عرضها.

حيث كتب مصمم الأزياء هاني البحيري: "الفنانة الجميلة متعدده المواهب. ذات الحضور. المتميز والاداء المسرحي الرائع شكرا جزيلا علي دعوه حضور. العرض الرائع سيد درويش كنتم كلكم اكثر من رائعين"، بينما كتبت أخري: "ولكم في المسرح حياة.. حقيقي عشت ده ساعات محدودة كنت اسيره فيها لحدوته فنان الشعب سيد درويش في مسرح البالون متعه كبيره وحقيقه متحققه في العرض استمتعت بشده بانسيابيه وخفة ومرونه الست جليله الجميله لقاء سويدان بذله مجهود حقيقي حلووو وممتع وجميل وحبتها اكتر من هند رستم في الفيلم الروح كانت جليله اوووي هنا مبروك يا جليلة تستاهل رجوعك"، وكتب اخر: "المسرحية تحفة وتستاهل رجوع لقاء سويدان".

Advertisements

مسرحية "سيد درويش" استعراضية غنائية، تعرض على مسرح البالون يوميًا في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، ويشارك في بطولتها الفنان ميدو عادل.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثالث" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته الفنان أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر.