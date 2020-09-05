فن ومشاهير

تعرف على موعد حفل عمرو دياب في السعوددية

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يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفلا غنائيا في يوم 13 سبتمبر الجاري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من .

 

في سياق نفصل، تصدر المطرب عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به خاصة أغنيته الأخيرة "أماكن السهر".

 

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة"، و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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