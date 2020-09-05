محمد جمعة ومي فاروق يغنيان لسيد مكاوي في سهرة طربية (فيديو)

شارك الفنان محمد جمعه جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث ظهر "جمعة" في الفيديو وه يغني للراحل سيد مكاوي برفقة الفنانة مي فاروق، وعلق على الفيديو قائلاَ:"بنغني للأستاذ سيد مكاوي أنا ومي فاروق".
يذكر أن محمد جمعة شارك في مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة ويشارك فى بطولته آيتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعي ومحمد مهران.
ويعرض حاليا مسرحية "علاء الدين" على مسرح "كايرو شو" بجانب الفنان أحمد عز وتارا عماد، محمد ثروت، وهشام إسماعيل.
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