عيون باصين حواليه.. عمرو دياب يروج لأغنية أماكن السهر

وعلق عمرو دياب قائلا "ده في أي مكان في عيون باصين حواليه".
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وحقق الهضبة عمرو دياب 4 ملايين و745 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.
ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك.
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