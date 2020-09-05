فن ومشاهير

كبرت سنة.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

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احتفلت الفنانة منة فضالى بعيد ميلادها ونشرت فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منة فضالى قائلة: "اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي وهدية جميلة وعزيزة على قلبي وورد أبيض صافي وكبرت سنة بس السنة دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي".


وأضافت: "يمكن اتغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائما للأبد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل، الصحة والأهل وبس، شكرا لكل اللي افتكرني وبعتلي وكتبلي وشكرا لناس علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة".

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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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