كبرت سنة.. منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها.. فيديو

وعلقت منة فضالى قائلة: "اكتفيت إني أحتفل مع أمي في البيت وأهلي وهدية جميلة وعزيزة على قلبي وورد أبيض صافي وكبرت سنة بس السنة دي مختلفة قفلت كل حاجة قديمة في حياتي".
وأضافت: "يمكن اتغيرت في حاجات بس للأحسن مفيش حاجة دائما للأبد لا حبيبي ولا صحاب ولا شغل، الصحة والأهل وبس، شكرا لكل اللي افتكرني وبعتلي وكتبلي وشكرا لناس علمتني خلال سنة إني أكون منة جديدة".
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