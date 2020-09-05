بعد «بالبنط العريض».. 8 أغنيات كسب حسين الجسمي بها حب المصريين

استطاع الفنان حسين الجسمي، أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصةً أنه دائم الحرص على تقديم العديد من الأغاني باللهجة المصرية، التي حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، كان آخرها أغنية "بالبنط العريض"، ونستعرض لكم أبرز أغنياته المصرية في التقرير التالي:

حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز الـ 63 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي.

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك". "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد". أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

"6 الصبح"

تقول كلمات الأغنية "بتعدي فـ حتة .. أنا قلبي بيتكسر 100 حتة ..أفضل فـ مكاني انشاالله لـ 6 الصبح بفكر فيك .. تقابلني فـ سكة قصادي تفوت .. ببقى أنا على تكة ومش مظبوط .. حد يقولي اعمل ايه يحكمني عليه ليه يا حبيبي من يوم ما قابلتك وانت فـ كوم والدنيا فـ كوم ؟ .. ليه عمري اللي فات والماضي قبلك كان فاضي ومالهوش ولا اي لزوم .. عملتلي ايه يوصلني للي انا فيه الله الله يجازيك". أغنية "6 الصبح" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: وليد سعد.

"بحبك وحشتيني"

تقول كلمات الأغنية :" بحبك وحشتيني .. بحبك وانتي نور عيني .. ده وانتي مطلعة عيني .. بحبك موت .. لفيت قد ايه لفيت .. مالقتش غير ف حضنك بيت .. وبقولك انا حنيت .. بعلو الصوت".

"وكأن الوقت فـ بعدك واقف مبيمشيش .. وكأنك كنتي معايا بعدتي ومبعدتيش".

"بحبك وحشتيني" من ألبوم "إحترت أعبر" وهي من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: وليد سعد.

"وحشتني دنيتي"

تقول كلمات الأغنية: "ما حصلش بينا حاجة .. ودي مش غلطتي إبعدني عن حياتك .. وحشتني دنيتي .. وافهم زي ما تفهم قول عني .. عمري ما حبّيتك .. عِشت معاك أيامي و إمتى .. إحتاجتك ولقيتك". الله يسهلّ لك امشي .. وحشتني دنيتي .. تبقى معايا .. كإنّي لوحدي .. واصبر علشان يومي يعدّي .. يمكن بكرة .. تحس بحيرتي .. وتعرف إيه جوّايا..أفضل ساكت .. تسأل مالي .. قال يعني يهمّك أحوالي Advertisements

"وحشتني دنيتي" كلمات: خالد تاج الدين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع موسيقي : طارق عبد الجابر، و ميكساج : م / احمد جودة.

"بشرة خير"

تقول كلمات الأغنية: دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها .. وخد بقى عهد تعدِلها سكتت كتير .. خَدِت ايه مصر بسكوتك .. ماتستخسرش فيها صوتك". بتكتب بكره بشروطك .. دي بشرة خير .. قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال .. ونا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال". "بشرة خير" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: عمرو مصطفي، وتوزيع: توما.

"بعد الفراق"

تقول كلمات الاغنية: أكثر حاجه توجع في لحظة الفراق ... حبيبك تلمحه .. ودموعه رفاضه تطلع وكأنه حالًا فاق ... على ايد بتدبحه.. وكأن ده عادي لا واقل كمان من العادي .. والوقت ده كله في عمر الواحد راح على الفاضي". وما بين لقى وفراق .. كأننا في سباق .. ده بيبكي وهو مفارق .. وده فارق ومهوش فارق .. مين فينا وفّا بوعدُه ... ومخنش الإتفاق واتبقى في مطرحه". "بعد الفراق" كلمات : أيمن بھجت قمر، وألحان : محمود طلعت.

"محدش مرتاح"