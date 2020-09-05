نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور على "انستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". Advertisements حيث ظهرت "عبدالنور" في الصورة بإطلاله بسيطة ورقيقة، وعلقت على الصورة قائلةً:" لا تظن الهموم تغير المعادن..فما زال الأصيل أصيل ولو شهد البلايا..ويبقى الحقير حقير ولو ملك الزمان...". يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بفستان أحمر.. أحدث ظهور لـ سيرين عبدالنور على "انستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.