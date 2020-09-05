اللبنانية نيفين سكيكي تدخل القفص الذهبي ورسالة أمل إلى العالم

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أحمد جودة - القاهرة - دخلت خبيرة الموضة اللبنانية نيفين سكيكي القفص الذهبي مؤخرًا بفستان تألقت فيه من توقيع المصمم اللبناني صادق ماجد.
نيفين التي كانت تتجهّز لحفل ضخم في العاصمة بيروت، إلا أن انفجار مرفأ بيروت دمّر خطتها لهذه الليلة التي تحلم بها أي فتاة، لذلك قررت أن تتحدّى الظروف الصعبة بجلسة تصوير خاصة بـ بودروم، حيث ارتدت الفستان الأبيض الملكي.
ولأن الحفل لا يكتمل إلا بوجود العائلة والأصدقاء وبأرض الوطن، عادت سكيكي واحتفلت في بلدها ضمن أجواء عائلية صغيرة، بفستان حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.
نيفين سكيكي قررت في هذه الخطوة أيضا إيصال رسالة حب وأمل إلى جميع العالم، أن الشعب اللبناني قوي وصامد في وجه جميع العقبات والظروف الصعبة، ودائما للحب مكانة واسعة في حياته!
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