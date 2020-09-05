أحمد حسن راؤول يكشف لـ "دوت الخليج" كواليس أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي

وقال " راؤول"، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أنا قلت جه الوقت اللي أكتب فيه أغنية لـ تامر حسني فـ حاولت أكتب حاجة مختلفة تكون لون تامر بس بروحي .. الحب الجديد من غير كلمات مستهلكة .. ربنا الهمني بجملة.. طب هي دي اختراع .. ودي كانت البداية من وقتها بدأت اكتب وأغير لحد ما وصلت للشكل".

وتابع قائلًا: "بعتها للملحن أحمد زعيم، ولحنها في ساعتها وبعت الأغنية لـ رنا سماحة عشان تسمعها لتامر لأن معاها رقمه .. نص ساعة كان واخد الأغنية واتفقنا يبقى اسمها اختراع".

واختتم حديثه قائلًا: "كل ده كان تامر هيغنيها لوحده بعد شهر لاقيته بيقولي عايزك تزودلي كوبليه عشان عاملك مفاجأة واشتغلنا عليه لحد ما روحت الاستوديو لاقيت العسيلي بيغني اتجننت طبعا واتبسطت جدًا، واللي ضاف للأغنية كمان إخراج تامر للفيديو كليب كانت حاجة مهمة وخلت الأغنية في حتة تانية".