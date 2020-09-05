وتابع قائلًا: "بعتها للملحن أحمد زعيم، ولحنها في ساعتها وبعت الأغنية لـ رنا سماحة عشان تسمعها لتامر لأن معاها رقمه .. نص ساعة كان واخد الأغنية واتفقنا يبقى اسمها اختراع".
واختتم حديثه قائلًا: "كل ده كان تامر هيغنيها لوحده بعد شهر لاقيته بيقولي عايزك تزودلي كوبليه عشان عاملك مفاجأة واشتغلنا عليه لحد ما روحت الاستوديو لاقيت العسيلي بيغني اتجننت طبعا واتبسطت جدًا، واللي ضاف للأغنية كمان إخراج تامر للفيديو كليب كانت حاجة مهمة وخلت الأغنية في حتة تانية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد حسن راؤول يكشف لـ "دوت الخليج" كواليس أغنية اختراع لـ تامر حسني والعسيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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