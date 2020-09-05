أحمد جمال يستعد لطرح "فخر" إهداء لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ .. شاهد

ونشر احمد جمال صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وكتب جمال " فجر .. قريبًا
إهداء لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧
و رسالة لكل طفل مصاب ان الأمل موجود دايما في الشفاء بإذن الله و هنتعرف على شخصية
" فجر " animation بطل الحدوتة وحكايته مع المرض ".
وكان أحمد جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك".
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حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.
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