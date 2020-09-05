نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تعلن عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "الوجه الآخر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نسرين طافش عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "الوجه الآخر".

حيث نشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله "مواعيد عرض مسلسل الوجه الآخر الليلة علي cbc.

ويتم عرض الأول لمسلسسل "الوجه الآخر "من السبت للإربعاء الساعة الثامنة مساءً ، الإعادة الأولي الساعة 1 صباحاً ، والإعادة الثانية 2:30 صباحاً.

مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد سلامة، مادلين طبر، عماد رشاد، ويُناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

