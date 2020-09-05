نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فجر".. أحمد جمال يروج لأغية جديدة في المقال التالي
حيث نشر "جمال" صورة له وعلق عليها قائلاَ:" فجر.. قريبًا، إهداء لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ورسالة لكل طفل مصاب ان الأمل موجود دايما في الشفاء بإذن الله وهنتعرف على شخصية، فجر animation بطل الحدوتة وحكايته مع المرض ".
يذكر أن أخر أعمال أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته الرسيمة عبى موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "حق مش حقك".
حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "فجر".. أحمد جمال يروج لأغية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.