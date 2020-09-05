هالة صدقي تسمتع بالأجواء الصيفية وسط البحر

وظهرت هالة صدقي بالفيديو وهي تستمتع بالأجواء الصيفية وسط البحر وتستمع لاحد أغاني فيروز ، والقت التحية الصباحية علي محبيها قائله :"صباحكم فيروزي وبحري وخير".
ولاق الفيديو تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "صباح الجمال علي احلي قمر في الدنيا".
يذكر أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.
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