غازلت الفنانة هالة صدقي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هالة صدقي بالفيديو وهي تستمتع بالأجواء الصيفية وسط البحر وتستمع لاحد أغاني فيروز ، والقت التحية الصباحية علي محبيها قائله :"صباحكم فيروزي وبحري وخير". ولاق الفيديو تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "صباح الجمال علي احلي قمر في الدنيا". يذكر أن اسم هالة صدقي، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، خلال الأيام الماضية إثر أزمتها مع زوجها الذي شكك في نسب أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات من ميلادهم.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هالة صدقي تسمتع بالأجواء الصيفية وسط البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.