فن ومشاهير

هاني شاكر يكشف عن موعد عودة الحفلات في دار الأوبرا

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أعلن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن موعد عودة الحفلات بدار الأاوبرا وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "شاكر" قائلا: "جمهوري الحبيب، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولي حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

يذكر أن هاني شاكر يجهز لأغنية جديدة باسم "عنيك مالت" كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وهندسه صوت ياسر أنور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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