هاني شاكر يكشف عن موعد عودة الحفلات في دار الأوبرا

وكتب "شاكر" قائلا: "جمهوري الحبيب، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولي حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".
يذكر أن هاني شاكر يجهز لأغنية جديدة باسم "عنيك مالت" كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وهندسه صوت ياسر أنور.
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