بإطلالة مثيرة.. ريهام أيمن تشعل إنستجرام

تحرص الفنانة ريهام أيمن على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها من إمام الشاطيء، واعتمدت على ملابس صيفية جريئة، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يشار إلى أن ريهام أيمن شاركت بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

جدير بالذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.