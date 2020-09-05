فن ومشاهير

المسرح المصري يحتفل بيومه ويترحم على الشهداء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يحتفل اليوم المهرجان القومي للمسرح بيوم المسرح المصري والذي يتزامن مع حادث قصر ثقافة بني بني سويف والتي تم عام 2005.

وتكرم إدارة المهرجان أرواح الشهداء الذين توفو اليوم إثر حادث الحريق، وقال رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل أن جميع المصريين لن ينسو هؤلاء الشهداء وتمنى للمسرح المصري مزيد من الإزدهار والتطور.

يذكر أن إدارة المهرجان قد اجتمعت، لمناقشة تفاصيل الإحتفال بيوم المسرح المصري، في دورته الـ13 وذلك برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المسرح المصري يحتفل بيومه ويترحم على الشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا