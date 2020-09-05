يانهار الشوق ..تامر حسني يغازل جمهوره في أحدث ظهور له

ونشر تامر حسنى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة كاجوال سوداء، وعلق قائلاً"يانهار الشوق على أجمل الناس".
يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى أغنية"اختراع"، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضي، والكليب من إخراج تامر حسني.
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