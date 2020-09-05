فن ومشاهير

محمد رمضان يتلقى موبايل ذهب من أحد متابعيه

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شارك الفنان محمد رمضان صورة لهاتف محمول مصنوع من الذهب وهو هدية من أحد متابعيه ومحفور عليه اسم محمد رمضان ذلك عبر خاصية الستوري على موقه التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "رمضان" على صورة الموبايل قائلا: "شكرا صديقي خليفة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن عن موعد طرح أغنيته "يا حبيبي" وكانت آخر مشاركاته الدرامية مسلسل "البرنس" في شهر رمضان الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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