دانا ممتاز تنتهى من تصوير فيلم "القدر"

عبرت الفنانة الشابة دانا ممتاز عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم "القدر" الذي انتهت من تصويره مؤخرا بطولة الممثل العراقى أمير غفورى وليديا ومحمد العزب وهيثم درويش وأمال قطب وإخراج بيبرس الشهاوى

وأوضحت "دانا" أن الفيلم مصري- عراقي تجسد فيه شخصية محورية من خلال فتاة تدعى "أميرة" التى تسخر ذكائها في الشر والإيقاع بين أبطال العمل وتكون وراء كل الجرائم التى تقع خلال الأحداث.

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وأكدت "دانا" أن بيبرس الشهاوى مخرج العمل والفنانون المشاركون ساعدوها في رسم تفاصيل شخصية الفتاة التى تحركها غريزة الشر والانتقام، حيث يضم الفيلم العديد من الفنانين كضيوف شرف سامى مغاورى وعايده رياض واسامه عبد الله وعزه لبيب وصبري عبد المنعم وعلاء مرسي ومحمد الصاوى وخالد محمود ومحمد الشربينى وعمرو عبد العزيز ويسرا المسعودى وأشرف طلبة وحسين نصار وسيد لاشين وسمر همادى.

وأشارت إلى أنهم بدأوا تصوير الفيلم في شهر فبراير الماضي إلا أن جائحة فيروس كورونا أوقفت تصويره لشهور حتى تم استئناف العمل به مرة الأخرى خلال الفترة الماضية؛ ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي

يذكر أن "دانا" سبق وأن شاركت في المسلسل الكوميدى الإجتماعي " النص التانى " بطولة انتصار وحجاج عبدالعظيم وإخراج وائل فهمى عبد الحميد والذي ظهرت فيه بدور " منال" الفتاة الجميلة التي يتسابق الجميع من أجل الوصول إليها.