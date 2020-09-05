رزان مغربي تكشف عن كواليس "صابر وراضي" وتتحدث عن علاقتها مع أحمد آدم ومخرج العمل

تستأنف الفنانة اللبنانية رزان مغربي، تصوير دورها في فيلم "صابر وراضي"، خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة توقف منذ عيد الأضحى الماضي، حيث تعود برفقة طاقم العمل بأكمله في الفيلم الذي تقدم فيه البطولة النسائية أمام النجم أحمد أدم، ويشاركها العمل محسن محيي الدين، يسرا المسعودي وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج أكرم فريد.

وقالت رزان مغربي إنها تجسد شخصية جاسمين وهي تعمل سكرتيرة لدى الفنان محسن محي الدين، الذي يجلس على كرسي متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضي الذي يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.

وكشفت عن أصعب المشاهد التي تعرضت لها خلال الأحداث، قائلة: "إن مشهد تحطيم مجموعة من "فازات" التحفة الثمينة والتي تبلغ أسعارها ملايين الجنيهات، أرهقها بشكل كبير وتعرضت للإجهاد خلال تصويره مما تسبب في إرهاق لها، ووصفته بأنه مشهد حلو وممتع.

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وتحدثت عن علاقتها مع النجم أحمد أدم، قائلة: إنه كوميديان بدرجة غير معقولة وله مستقبل كبير في السينما، حيث تربطهما علاقة صداقة وطيدة ويعتبر بمثابة شقيقها، كما أنها أستمتعت بتجربتها مع المنتج السبكي وأحبت التعامل معه وأيضا المخرج أكرم فريد الذي يحرص على توضيح كل كبيرة وصغيرة خلال اللوكيشن.

وأشارت إلى أن دورها لم تقدمه من قبل وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أنه يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل"، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي يبعث الأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أحمد آدم في أعماله إلا أنه يبتعد في هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها في آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.