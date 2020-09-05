يلا هانت المدارس راجعة... علا رشدي تستعد للعودة للمدارس مرة أخرى

وتظهر في الصور بلوك شبابي كاجوال بضحكتها المعهودة.
وقد علقت علي الصورة قائلة : "يلا هانت المدارس راجعة مود... يا رب".
وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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