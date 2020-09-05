يروج في الصورة لحفله القادم في دار الاوبرا المصرية الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020.
وقد علق علي الصورة قائلا: "جمهوري الحبيب ، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في احياء اولي حفلات المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من اقامة الحفلات.
في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".
وتواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر ان تقام فى تونس.
واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.
ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى ازمته الاخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هاني شاكر يروج لأولى حفلاته بعد الكورونا.. تعرف علي الموعد والمكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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