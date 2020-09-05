هاني شاكر يروج لأولى حفلاته بعد الكورونا.. تعرف علي الموعد والمكان

نشر الفنان هاني شاكر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يروج في الصورة لحفله القادم في دار الاوبرا المصرية الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020.

وقد علق علي الصورة قائلا: "جمهوري الحبيب ، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في احياء اولي حفلات المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من اقامة الحفلات.

في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

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وتواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر ان تقام فى تونس.

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.

ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى ازمته الاخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.