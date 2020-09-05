فن ومشاهير

وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ فيروس كورونا

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أعلن الفنان أيمن عزب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده، دون أن يكشف أي تفاصيل حول موعد تشييع الجثمان، والجنازة. 
وكتب أيمن عزب في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «انتقل إلى رحمة الله الآن، أبى، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، أسألكم الفاتحة والدعاء».

وسبق أن كشف الفنان أيمن عزب، في شهر يوليو الماضي، عن إصابة والده بفيروس المستجد  كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وطلب أيمن عزب من جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالدعاء لوالده قائلا :" "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء". 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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