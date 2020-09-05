وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ فيروس كورونا

أعلن الفنان أيمن عزب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والده، دون أن يكشف أي تفاصيل حول موعد تشييع الجثمان، والجنازة.

وكتب أيمن عزب في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: « انتقل إلى رحمة الله الآن، أبى، رحمه الله ، وأسكنه فسيح جناته ، أسألكم الفاتحة والدعاء».

وسبق أن كشف الفنان أيمن عزب، في شهر يوليو الماضي، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.