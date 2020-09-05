وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ فيروس كورونا

وسبق أن كشف الفنان أيمن عزب، في شهر يوليو الماضي، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.
وطلب أيمن عزب من جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالدعاء لوالده قائلا :" "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء".
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