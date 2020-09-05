ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض" والجمهور يعلق "صوتها نسخة عن أمها"

ابنة هيفاء وهبي، الشابة زينب فياض، انضمت ايضا الى قائمة النجوم الذين تفاعلوا مع أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض" لكن ليس بالرقص والتمايل على أنغام الأغنية، إنما فاجأت الجميع بغناء مقطع من "بالبنط العريض" بصوتها مع ابنتها الصغرى دانييلا، بينما عبر المتابعين عن دهشتهم لمدى تقارب صوت الإبنة مع والدتها النجمة هيفاء وهبي.

ابنة هيفاء وهبي تغني "بالبنط العريض"

وشاركت زينب فياض، ابنة النجمة هيفاء وهبي، متابعيها عبر ستوري انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه بشكل مرح مع طفلتها دانييلا وهما يتفاعلان مع أغنية حسين الجسمي "بالبنط العريض" من خلال الغناء، وفاجأت زينب الجمهور بصوتها الذي وصفه المتابعين بأنه نسخة عن صوت والدتها هيفاء وهبي خاصة بطريقة دلعها في الكلام.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعاً بين الجمهور الذي يهتم كثيراً بأخبار بالإبنة الوحيدة لـ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، زينب فياض، والتي اخترقت منذ عامين الأضواء من خلال إتاحة حسابها على انستغرام للجميع وانطلاقتها في عالم الشهرة من خلال تصوير جلسات تصوير أزياء او مكياج الى جانب نقل يومياتها مع طفليتها دانييلا ورهف واللذان ايضا يشاركانها في الترويج للعديد من المنتجات التجارية والإعلانات.

زينب فياض تدعو لوالدتها

زينب فياض عبّرت عن محبتها لوالدتها هيفاء في الفترة الأخيرة بأكثر من مناسبة رغم القطيعة بينهما وآخرها كتابتها دعاء بأن يحفظ الله والدها ووالدتها من أي سوء بعد وقوع انفجار في مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020، كما أنها تلاسنت مع إحدى المتابعات بعدما دعت على والدتها بالسوء، وهاجمت كل من يسيء لوالدتها هيفاء.

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تفاعل النجوم مع أغنية "بالبنط العريض"

أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي تحقق تفاعلاً واسعاً بين الجمهور والنجوم الذين يواصلون نشر مقاطع الفيديو لهم على وقع أنغامها هذه الأغنية التي استطاعت تصدر المنافسة وحققت على يوتيوب أكثر من 63 مليون مشاهدة في اقل من شهر واحد، وأصبحت الأغنية الأكثر استماعاً عربياً ، كما أنها تفوقت بعدد المشاهدات على أغنية "أماكن السهر" للنجم عمرو دياب.

ومن بين النجوم الذين تفاعلوا مع اغنية "بالبنط العريض" كل من سوسن بدر وياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف ورنا سماحة ونيللي كريم ودانا الحلبي وغيرهم.