موعد وتفاصيل حفلات عمرو دياب وماجد المهندس الجديدة في السعودية

عمرو دياب يعود من جديد للغناء أمام الجمهور حيث يحيي حفل غنائي على متن رحلات الكروز في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة أزمة كورونا، بينما يستعد كذلك الفنان ماجد المهندس لإحياء حفلا آخر على متن السفينة السياحية التي تستكشف معالم السعودية على امتداد ساحل البحر الأحمر.

عمرو دياب يحيي أول حفل غنائي أمام الجمهور بعد أزمة كورونا

حفل غنائي جديد للفنان عمرو دياب يعد هو الأول له أمام الجمهور بعد أشهر طويلة من الابتعاد عن إحياء حفلات جماهيرية نتيجة أزمة كورونا التي تسببت في منع إقامة الحفلات الغنائية، وقد كشفت الشركة المنظمة لرحلات الكروز السياحية والتي تنطلق من المملكة العربية السعودية لمياه البحر الأحمر في تدوينة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" أن حفل عمرو دياب سوف يقام يوم 13 سبتمبر الجاري، كما طلبت من جمهور الهضبة سرعة قطع تذاكر الرحلة لحضور الحفل قبل إغلاق الحجز بشكل نهائي بعد 4 أيام، وقد أحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية خفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمصر وقد أقيم بدون جمهور.

موعد حفل الفنان ماجد المهندس على متن رحلات الكروز

ماجد المهندس من النجوم الذين من المقرر أن يشاركوا في إحياء حفل على متن رحلات الكروز خلال الأيام القادمة، حيث أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موعد حفل ماجد المهندس والذي سوف يقام يوم 17 سبتمبر الجاري.

ماجد المهندس بذلك يعود من جديد لنشاطه الفني حيث كان آخر حفل شارك في إحيائه في شهر مايو الماضي ضمن حفلات "معيدين معاكم" التي نظمتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة روتانا، وتم عرض الحفل اون لاين عبر منصة "شاهد vip".

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تفاصيل رحلات الكروز في البحر الأحمر

ماجد المهندس ينظم حفله الجديد ضمن الرحلة الثالثة ضمن رحلات الكروز والتي سوف تنطلق يوم 17 سبتمبر، بينما ستنطلق الرحلة الثانية يوم 13 سبتمبر وهو الموعد المقرر لحفل الفنان عمرو دياب، وتتسع سفينة رحلات الكروز لـ608 راكب لكن الشركة السعودية المنظمة للرحلات قامت بخفض أعداد الركاب لتصل إلى 450 نظرا للاوضاع الراهنة بسبب أزمة كورونا، حيث تفرض إجراءات احترازية من أجل سلامة ركاب الرحلات التي تهدف إلى استكشاف المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية على امتداد سواحل البحر الأحمر.