فضل شاكر يطرح كليب "صباح الخير يا لبنان" ويستعد لألبومه الجديد ..بالفيديو

فضل شاكر يهدي لبنان أغنية جديدة بعنوان "صباح الخير يا لبنان" لبث الأمل والتفاؤل بين اللبنانيين بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت الأخير، ويأتي ذلك تزامنا مع استعداده لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي أنهى تسجيل العديد من أغنياته.

فضل شاكر وتفاصيل أغنية "صباح الخير يا لبنان"

الفنان اللبناني فضل شاكر الذي عاد عن قرار اعتزاله في الفترة الأخيرة، شارك جمهوره عبر حساباته على السوشيال ميديا بكليب أغنيته المنفردة الجديدة "صباح الخير يا لبنان"، وأهداها الى وطنه لبنان بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت.

فضل شاكر علق على الأغنية عبر "تويتر": "بلد أكبر من الأحزان"، وأطلق هاشتاغ باسم الأغنية "صباح الخير يا لبنان".

كليب "صباح الخير يا لبنان" تضمن مشاهد من الحياة اليومية للمواطنين تبث الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل، كما تضمن مشاهد عديدة من المناطق اللبنانية التي ترصد جمال طبيعة لبنان.

ومما جاء في الأغنية :" صباح الخير يا لبنان، يا ساكن بفضا الوجدان، يا أجمل ما خلق ربي، بلد اكبر من الأحزان ....صباحك عالمدى أخضر، صباحك ريحة العنبر، تجي وتفيق الفنجان"، وبدا استخدام كلمة عنبر هنا بشكل إيجابي لمحو ما خلفه الانفجار الذي وقع في "عنبر رقم 12" بمرفأ بيروت من أحزان والآم.

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"صباح الخير يا لبنان" من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن إنتاج شاكر، فيما تولّى مدير أعمال شاكر إياد النقيب الإشراف العام على هذا العمل.

فضل شاكر وألبومه الجديد 2020

في سياق فني ايضا، انتهى فضل شاكر من تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يستعد به للعودة الى الساحة الفنية بعد غياب عن اصدار الألبومات، ويتضمن الألبوم اغاني باللهجتين المصرية واللبنانية. ويتعاون فيه مع نخبة من الشعر والملحنين ومنهم أيمن قميحة، وليد سعد، أحمد زعيم، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد رفاعي، ومحمد يونس وغيرهم.

وكان الفنان فضل شاكر طرح مؤخرا أغنيته "وحشتوني"، بعد أغنية "غيب" في شهر يونيو الماضي، وتلقى الدعم من العديد من النجوم وابرزهم الفنانة أصالة ونوال الكويتية.