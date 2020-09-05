"المرض تمكن منه"..تدهور الحالة الصحية للفنان جمال يوسف وزملاءه يطلبون الدعاء

جمال يوسف فنا مصري قدم أدوار عدة، وهو يواجه أزمة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، في وقت طلب العديد من زملائه في الوسط الفني الدعاء له من أجل أن يتجاوز ظروفه الصحية الصعبة التي يمر بها.

تامر حمزة: "ادعوا لجمال يوسف"

تامر حمزة أحد المخرجين الذين عملوا مع الفنان جمال يوسف كشف على خاصية الأستوري عبر حسابه على "انستجرام" عن الوضع الصحي للفنان المصري، وطلب من متابعيه الدعاء له ومساندته في هذا الأزمة ، ولم يكشف المخرج تامر حمزة عن تفاصيل الوضع الصحي الذي يمر بها جمال يوسف بل اكتفى بالمطالبة بالدعاء له فقال: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية عشرة 25 سنة ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال اتمكن منه المرض، ومافيش حاجة بعيدة عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة ارجوكم ادعولوا جمال محتاج دعواتنا".

الفنان محمود عامر يساند الفنان جمال يوسف

الفنان محمود عامر ساند الفنان جمال يوسف وطالب كذلك بالدعاء له وذلك عبر حسابه على "فيس بوك"، وأوضح الفنان المصري محمود عامر أنه تواصل مع جمال يوسف هاتفيا واكتشف وضعه الصحي الصعب فقال: "استحلفكم بالله جميعا ..بالدعاء من القلب بظهر الغيب للصديق العزيز الفنان جمال يوسف أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل وجع قلبى بمكالمته يارب وحياه حبيبك محمد صل الله عليه وسلم تسليما كثيرا إشفيك ياجمال اللهم امين يا رب العالمين.. اللهم امين... ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

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أبرز أعمال الفنان المصري جمال يوسف

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جمال يوسف شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 180 عمل ما بين المسرح والتلفزيون والسينما، وكان أول عمل شارك فيه فوازير "مدرسة عمو فؤاد"، ثم شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أيام السادات" في عام 2001، كما شارك في مسلسل "فارس بلا جواد" مع الفنان محمد صبحي، و"الليل وآخره" مع الفنان يحيي الفخراني، و"مبروك جالك قلق" مع الفنان هاني رمزي، و"حضرة المتهم أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف، كما شارك في أكثر من عمل مع الفنان حمادة هلال وتحديدا في كل من مسلسل "قانون عمر"و"طاقة القدر".

مسلسل "ونسني" و"يا أنا يا جدو" دوت الخليج آخر الأعمال التي شارك فيها جمال يوسف وقد تم عرضهما في شهر رمضان الماضي.