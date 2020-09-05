نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول احتفال.. الفرق بين يوم المسرح المصري والعالمي في المقال التالي
الاحتفالية، التي تأتي في يوم المسرح المصري، ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، يشرف عليها المخرج إسلام إمام، المدير التنفيذى للمهرجان، والمخصصة لاستعادة زخم "يوم المسرح المصري".
تتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم.
ويختلف الأحتفال بيوم المسرح المصري كثيراً عن الأحتفال بيوم المسرح العالمي الذي يتم الأحتفال به من كل عام في 27 مارس
وفي يوم المسرح العالمي تقام جملة من الأنشطة والاحتفاليات الخاصة بهذه المناسبة التي جرى العرف أن يتم اختيار شخصية إبداعية ومسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تلقى في اليوم ذاته، ويتم تعميمها على جميع المؤسسات المسرحية في العالم.
تم المبادرة بهذا اليوم من قبل المعهد الدولي للمسرح عام 1961.
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