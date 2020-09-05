حلقة عمل لهيثم الشكيري حول التصوير الرياضي والصحفي بنادي السويق

السويق ـ «الوطن»:

نظم المركز الإعلامي بنادي السويق الرياضي حلقة عمل عبر برنامج «زووم» تختص بالتصوير الرياضي والصحفي، وشارك فيها عدد كبير من المصورين الرياضيين والمهتمين في مجال التصوير. قدم حلقة العمل المصور هيثم الشكيري بصحبة المذيع خالد البداعي، وقد قام “الشكيري” بعرض جوانب كثيرة ومهمة في مجال التصوير حيث تحدث عن بداياته مع عالم التصوير من هاوٍ وموثق للحظات الشخصية وصولًا إلى محترف معتمد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما استعرض المصور هيثم الشكيري مشاركاته في أكثر من بطولة آسيوية وخليجية على مستوى المنتخبات والأندية والتقط الكثير من اللحظات الفارقة وهو متعاون مع أكثر من مؤسسة إعلامية خارجية، كما تطرق إلى العديد من المشاركات والمعارض الشخصية المحلية والدولية وتحدث أيضاً” عن أبرز إنجاز شخصي له وهو تدشين كتاب “قصة بطل” والذي يحتوي على العديد من الصور الخاصة بمشاركة منتخبنا الوطني في خليجي ٢٣ بالكويت وتتويجه بالكأس.

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