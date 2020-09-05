باريس ـ العمانية: يحتفل متحف الانطباعيين في مدينة “جيفرني” شمال فرنسا بذكرى تأسيسه العاشرة من خلال معرض يتضمن قرابة 200 قطعة من مختارات تحفه، وتعود شهرة هذا المتحف إلى الفنان الفرنسي “كلود مونيه” (1840-1926) الذي يعدّ أحد مؤسسي التيار الانطباعي، ويقع المتحف بمحاذاة مؤسسة “مونيه” المحاطة بحديقة عملاقة وخلابة صممها الفنان بنفسه. ووضحت الباحثة المساعدة في المتحف ومحافظة المعرض، “ماري ديلبار”، أن فكرة المعرض جاءت لمواجهة إكراهات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى صعوبة نقل قطع فنية من الخارج، ما دفع المتحف إلى الاعتماد على مجموعة مقتنياته الخاصة، وبينت “ديلبار” أن المعروضات تبدأ بالتيار الانطباعي مع مقارنات مع الفن المعاصر. وأضافت أن المنظمين يحرصون على إظهار أن أبحاث الانطباعيين لا تزال تلهم الفنانين اليوم، ويتواصل العرض بتيار ما بعد الانطباعيين من خلال “موريس دينيس” و”بيار بونار”، ثم أعمال الانطباعيين الجدد، ليختم بالفن المعاصر من خلال أعمال المصورين الذين اهتموا بحديقة “كلود مونيه”، والرسام الياباني المعاصر “ريجي هيراماتسو” الذي يعتمد في لوحاته أسلوبًا تقليديًّا، ويصطحب المعرضُ الزائرَ في سفر عبر الطبيعة المجسدة في لوحات على غرار “زنابق الماء” الشهيرة لـ”مونيه”، و”انعكاس الشمس على البحيرة” لـ”موريس دينيس”، و”زهرة الأقحوان” لـ»جوستاف كايبوت”.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرنسا تعرض 200 تحفة من مختارات الانطباعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.