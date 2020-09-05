بين مطرقة «كوفيد 19» وسندان موعد تسليم الأعمال: المسرحيون العمانيون يناشدون بتأجيل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

كتب ـ خميس الصلتي:

ما أن أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب للدورة الحالية والتي تضمنت ضمن فروعها أفضل عرض مسرحي عماني، حتى استبشر المسرحيون العمانيون خيرا، مثمّنين هذه الالتفاتة الكريمة للمسرح، وبدأت الفرق المسرحية العمانية تحضيراتها وتجهيز المطلوب للترشح للجائزة، والتي أبرزها العرض المسرحي، ولكن تفشي فيروس كورونا فرض آليّة التباعد الاجتماعي، وحال دون إتمام ذلك، واستجابت إدارة المركز والأمانة العامة للجائزة لمطالبات المسرحيين لإعطاء فرصة أطول للتحضيرات، بدلا من الموعد المقرر وكان قبل شهرين، واليوم ليس أمام المسرحيين العمانيين سوى شهر للموعد النهائي للتقديم، فهم بين مطرقة كوفيد19، وسندان موعد تسليم الأعمال، توجهنا للفرق المسرحية بعدد من التساؤلات هي: كيف هو استعدادها للمشاركة في الجائزة؟ وما تمثله لهم هذه المشاركة؟ وما إذا كانت هناك رسالة يجب أن تصل إلى القائمين على تفاصيل الجائزة بهذا الشأن؟ في ظل استمرار إجراءات التباعد للحد من الفيروس …

المسرحي محمد بن سالم النبهاني رئيس فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، قال: بدأت الفرقة بعد الإعلان عن الجائزة بدراسة آلية الاستعداد وبحث العوامل المهمة التي يجب التركيز عليها ومنها اختيار النص المسـرحي الذي يتناسب وشروط ومستوى الجائزة، إلا أن جائحة كورونا عرقلت كل هذه الخطوات، بسبب حالة الإغلاق العام التي تم العمل بها والتي بسببها تم منع التجمع منعًا نهائيًّا وهذا بدوره أوقف إمكانية عمل التدريبات المسرحية.

أما حسين العلوي رئيس فرقة تكوين المسرحية فيوضح بقوله: إن الاستعداد شبه معدوم بسبب جائحة كورونا، فالمسرح نشاط جماعي والتجمعات ممنوعة قانونا في هذه الظروف، بالإضافة إلى أن الجائحة خلفت آثارا سلبية على الحالات النفسية والمزاجية التي تعتبر مواقد ابداع المشهدية المسرحية، فالمشاركة في الجائزة لا تعني مجرد مشاركة، فاسم الجائزة يحتم على المشارك ان يهتم بمستوى الجودة العالي للمنتج او ان يترك المجال لمن يستطيع.

ويقول محمد بن خميس المعمري رئيس فرقة الرستاق المسرحية في الشأن ذاته: المشاركة في هذه المسابقة حلم يراود كل الفرق المسرحية لما لها من أهمية معنوية ومادية، والكل بدأ بالتحضير حسب الشروط ولكن ولظروف جائحة كورونا تم تأجيل الموعد حتي شهر أكتوبر المقبل، ونحن إلى اليوم لم ننتج عملا مسرحيا يليق بحجم هذه المسابقة، هناك أسس يجب أن تكتمل في كل عرض مسرحي بما في ذلك التجمع للبروفات والعمل ليل نهار، ناهيك فيما يخص الديكور والمكياج، ولكن تبقى قرارات اللجنة العليا هي التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

ولا يبتعد خالد الشنفري رئيس فرقة صلالة المسرحية عن واقع الاستعداد لهذه المسابقة الكبيرة وهنا يقول: أن يكون للمسرح حضور في هذه المسابقة فهي فرحة أسرت قلوبنا بعد الإعلان، والتي شملتنا كمسرحيين لمنافسة شريحة كبيرة من المثقفين وتوالت الاجتماعات لاختيار النص والطاقم الفني واحتياجات العرض، ولكن كان لجائحة كورونا رأي آخر في هذا الشأن.

ويشاركهم الرأي الفنان يوسف البلوشي رئيس فرقة مزون المسرحية حول الاستعداد قائلا: عندما أعلن عن المسابقة لهذا العام بأن تكون الجائزة للفرق المسرحية سعدنا كثيرا نحن كمسرحيين، وهذا تقدير للمسرح بالسلطنة، ومنذ الوهلة الأولى الكل بدأ يفكر في النص المناسب حسب شروط المشاركة الخاصة بالجائزة، والبحث عن النص كان من الأشياء المهمة وبالطبع لا بد أن تبحث عن نص بحذر وإتقان حتى تؤسس لعمل جميل، ونحن في مسرح مزون في البدايات قمنا باختيار النص وما إلى ذلك، ولكن فجأة وبسبب الجائحة توقفنا فترة طويلة من الزمن ومن ثم مرة أخرى قمنا بتوزيع النصوص للشخصيات التي تم اختيارها للقراءة، الجميع بدأ بالقراءة في مكانه عن بعد حتى يستوعبوا الشخصيات وحتى اللحظة قمنا بالتجمع للقراءة ولكننا لم نعمل على البروفات المسرحية الحقيقية كحركة؛ لأن التجمع ممنوع وهنالك إجراءات خاصة باللجنة العليا ولكن الاستعداد المعنوي والنفسي جارٍ، ونتمنى أن تسنح الفرصة الحقيقية للتجمع.

ويضيف فيصل النهاري اليافعي، رئيس فرقة أوبار المسرحية: كانت الفرقة على أتم الاستعداد للمشاركة في الجائزة، أسوةً بزملائنا في الفرق المسرحية الأخرى منذ بداية العام ولكن بسبب جائحة كورونا لم يتسن لنا مواصلة استعداداتنا مراعاةً لعدم الإسهام في تفشي الوباء وتقيدًا بتعليمات اللجنة العليا المعنية بالتعامل مع تطورات كوفيد 19.

من جهته قال إسماعيل الرواحي رئيس فرقة تواصل عن الاستعداد: منذ الإعلان عن تفاصيل الجائزة وتحديد أن الفرق المسرحية الأهلية ستتنافس على شرف الحصول على هذه الجائزة بدأت الفرق بانتظار إعلان شروطها لبدء التحضير لها، وفور الإعلان عن الشروط بدأنا بالبحث عن النص المسرحي المناسب الذي يتوافق مع اشتراطاتها، واستمر البحث أكثر من شهر من خلال تشكيل لجنة مختصة لتحديد نص مسرحي تشارك به الفرقة في المسابقة. لكن وللأسف فور بدء إقامة البروفات اللازمة كانت أزمة جائحة كورونا قد بدأت في السلطنة وهو ما أدى الى ايقاف البروفات امتثالًا لتوجيهات اللجنة العليا وحرصًا من الفرقة على سلامة جميع المشتغلين في العمل.

ويقول خليفة الحراصي رئيس فرقة مسرح هواة الخشبة: العالم يمر بأزمة الوباء، أزمة طالت جميع القطاعات، ونحن بالتأكيد لسنا بمنأى عن هذا الحدث الذي أثر علينا جميعا كمثقفين وفنانين، وفي هذا الشأن قمنا بمحاولاتنا المتعددة والمختلفة في إيجاد مسار للأمر، فالاستعداد لا بأس فيه، حيث قمنا بطرح حلقات إلكترونية مسرحية متخصصة في الفن والمسرح، وننتظر الأمل بأن يكون لنا شرف المشاركة في هذه المسابقة بشكل واقعي.

رسالة للقائمين على الجائزة

المسرحيون العمانيون والذين أجمعوا على أهمية هذه الجائزة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ والذين أشاروا إلى أنها ذات قيمة معنوية ومادية لهم، كما أنها واقع حي للفكر العماني المتجدد، كانت لهم رسائل أرادوا إيصالها للقائمين عليها، وهنا يقول محمد النبهاني: جزيل الشكر والتقدير للقائمين على الجائزة والذين يحرصون على إقامتها في أفضل الظروف وهذا ما نتمناه أن يتم، حيث يتطلب إنتاج عمل مسـرحي احترافي (4) أشهر كأقل تقدير، وعليه فإن الجائحة منعت تحقق ذلك.

أما حسين العلوي فيقول: يجب على القائمين على الجائزة تأجيلها لعام كامل أسوة بمعظم البرامج العالمية لضمان مستواها الدائم. ويقترب منه محمد المعمري بقوله: نطالب بتأجيل الموعد إلى أن تنتهي الجائحة ومن ثم السماح بالتجمع الذي سيعطي الفرق مجالا من الوقت لا يقل عن شهرين أو أقل بقليل، أو تأجيل مسابقة الفرق المسرحية إلى دورة قادمة كونها من المجالات الجماعية. أما خالد الشنفري فقد كان صريحا: نحن في حيرة، بين لجنة وضعت موعدا لتسليم العمل وبين لجنة منعت التجمعات وذلك حرصًا على المواطن، وهنا نود من اللجنة القائمة على الجائزة النظر في الأمر بحيث يتم تأجيل المسابقة لإشعار آخر، كي نقوم بعمل البروفات وتقديم عروض تليق بأسم الجائزة.

فيما يقول يوسف البلوشي: كلنا نعلم أن الوقت غير كافٍ لتقديم العروض وكذلك حتى هذه اللحظة لم نتمكن من القيام بالبروفات بسبب ضرورة التباعد الاجتماعي، وأعتقد أنه لا بد من تحديد موعد للمسابقة واتباع آلية أخرى تسهل من عملية التصوير تختلف عن الآلية المتبعة حاليًّا، وأيضا من الأشياء المهمة جدًّا هو الإنصاف في التحكيم ومشاهدة العروض بطريقة عادلة حقيقية خصوصا التحكيم عن طريق المشاهدة بالفيديو؛ ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وفي النهاية أشكر القائمين على هذه الجائزة وأشكر كل من يساهم ويدعم المسرح في السلطنة. أما فيصل النهاري فيأتي رأيه كرسالة واضحة للقائمين على هذه المسابقة ويقول: نرى بأن تؤجل الجائزة حتى نهاية العام أو لإشعار آخر لتفادي جائحة كورونا ولما فيها من مخاطر على صحة الطاقم الفني على وجه الخصوص وذلك لأن الاستعداد لأي عمل فني يحتاج إلى عمل البروفات وهذه البروفات تتم من خلال تجمع فريق يتجاوز عشرين شخصا.

ويقدم إسماعيل رسالته بالقول: الرسالة ليست جديدة فقد أوصلناها للقائمين على الجائزة منذ فترة طويلة وبشكل رسمي أيضا من قبل جميع الفرق، ان الوضع الحاصل وفي ظل أزمة كورونا من المستحيل أن يتيح لك إنتاج عمل مسرحي يليق بالجائزة ومسماها. فالأعمال المسرحية تحتاج إلى ما لا يقل عن ٤ أشهر من العمل عليها في ظل الأوضاع العادية، وإن إصرار القائمين على تحديد موعد التسليم في توقيته الحالي سيؤدي الى ضعف الأعمال المشاركة (هذا ان وجدت) لأن إقامة البروفات المسرحية تتطلب تواجد جميع أفراد طاقم العمل وهو يعتبر من التجمعات الممنوعة. ناهيك أن العمل المسرحي أهم أركانه هو الجمهور فكيف تقدم عملا مسرحيا بدون أهم ركائزه، ولكي تعطى هذه الجائزة حقيقة قيمتها وجوهر فكرتها فعلى القائمين عليها تأجيلها الى أن تعود الحياة الى طبيعتها وأن يكون تقييم العروض من خلال مشاهدة العمل مباشرة من خشبة المسرح وليس كفيديو مصور، وسؤالي للقائمين على الجائزة، هل بالإمكان الاحساس بكل المشاعر في العمل المسرحي من خلال البروفات الإلكترونية؟! هل يمكن للفرق ان تستعد وتعمل بروفاتها عن بعد؟!

ويقول خليفة الحراصي: المسرح بحاجة لروح الفريق والجماعة.. وعندما وضعنا على هذا المحك حاولنا ان نعمل عن بعد قراءة للنص والعمل على شخصياته.. وضعنا خطة العمل لحين التأكد بأننا لن نخالف تعليمات اللجنة العليا المكلفة بأعمال متابعة تطورات والحد من انتشار كوفيد ١٩، الآن نحن في مرحلة الانتظار كمسرحيين، وأنا أجزم أنني أتكلم باسم جميع الفرق المسرحية.. جائزة بهذا الحجم تتطلب منا أقصى أنواع التأهب.. وأقصى مشاعر الحب والجاهزية لعرض يليق باسم السلطنة وباسم باني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.