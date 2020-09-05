في يوم المسرح المصري.. تعرف على أنواع المسارح

نحتفل اليوم "بيوم المسرح المصري" الذي يوافق 5 ستمبر يعتبر المسرح هو أبو الفنون وأولها منذ أيام الإغريق والرومان وقدرته على الموالفة بين عناصر فنية متعددة حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد حلبات المصارعة والسباقات إذن المسرح هو بيت من بيوت الفنانين.

في اليوم المسرح المصري ماهي انوع المسرح

وهي جنس أدبي موضوعي أكثر حداثة نسبياً من الجنسين المتقدمين كانت أداته الغالبة هي الشعر حتى القرن التاسع عشر، وله أنواعه المختلفة التي ربما كان أهمها المأساة أو التراجيديا، الملهاة ، والمسرحية الهزلية.

وأيضا "المسلاة" وهي مسرحية قصيرة يغلب عليها الرقص والغناء لشغل الجمهور في أثناء العروض الرئيسية أو قبلها، ومسرحية المعجزات التي تمثل مشاهد من حياة الأولياء والقديسين ومآثرهم ومسرحية آلام المسيح التي تحكي عن الأيام الأخيرة من حياة المسيح)، ومسرحية الأسرار المقدسة، التي صدر مؤلفوها فيها عن قصص الكتاب المقدس" وغيرها.

كيف بدأت ظواهر المسرح في العالم

وثمة فضلاً عن هذه الأنواع المتصلة أساساً بالشكل اليوناني والتي تعدّ تطويراً له، أنواع أخرى كمسرح النو، والكابوكي اليابانيين، ومسرح خيال الظل التركي والعربي، وشعر التعزية الفارسي وغيرها. وعلى الرغم من وجود ظواهر مسرحية عديدة في الأدب العربي القديم فإن المسرحية في الأدب العربي الحديث مستلهمة أساساً من التجربة الأوربية بعيد المواجهة العربية الأوربية في منعطف القرن التاسع عشر أكثر مما هي تطوير لهذه الظواهر القديمة.