في يوم المسرح المصري.. تعرف على مؤسسه الذي أصبح أهم الأشخاص الذين مروا به

في مثل هذا اليوم الخامس من سبتمبر خمسون مبدعًا بين مؤلف ومخرج وناقد وممثل راحوا ضحية فاجعة هى الأبشع من نوعها فاجعة "محرقة بنى سويف"، التى حدثت منذ خمسة عشر عامًا، تلك المحرقة التي اهتز لها الوسط الثقافي عامة والوسط المسرحي خاصة، يوم سادت فيه الغيوم ليصبح يومًا مأسويًا لكل مسرحي مصري ليحفر في وجدان ذاكرة المسرح المصري وليتحول ذلك اليوم لاحتفال بيوم المسرح المصري.

يُعتبر يعقوب صنوع، هو الشخص الذي تمكن من إدخال المسرح إلى مصر بتلك الصورة الحديثة والعصرية التي نأخذه عنه، صحيح أن وجود المسرح كان مُثبتًا مثلما تحدثنا من قبل لكن يعقوب قد جلبه بنفس الصورة التي يتواجد عليها الآن، بل ربما بجودة أفضل من الحالية.

بدأ عام 1876 على يد ذلك الرجل الذي كان يُجيد العديد من اللغات الهامة، وقد استغل ذلك الأمر في ترجمة مسرحيات عالمية في غاية الأهمية وقام بتقديمها على المسرح المصري أمام الخديوي إسماعيل الذي شجع مثل هذه التجربة لرغبته في جعل مصر مثل الدول الأوروبية الأخرى

نجح الرجل في البداية وبالاستعانة بممثلين من الشام، لكنه كان يمتلك من الجراءة ما جعله يُقدم أعمال تُحكي الواقع وتتحدث عن فشل الحكومة وفكرة الاستعمار والأوضاع الاقتصادية المتدهورة

أدى ذلك إلى إغلاق المسرح وقتها، لكن ظل يعقوب أحد أهم الأشخاص الذين مروا بفن المسرح في مصر وأثروا به.

ولد يعقوب صنّوع 15 إبريل سنة 1839 في القاهرة لوالدين مصريين مقيمين في مصر في حي الشعرية عين في عام 1868 مدرسا في مدرسة الفنون والصناعات في القاهرة، وعضوا في لجنة امتحان المدارس الأميرية. كان بارعا في عدة لغات أهمها العربية والعبرانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، مع إلمام بالأسبانية واليونانية والروسية والبرتغالية وغيرها. وساعده تعلمه لتلك اللغات على تعريف العالم الأجنبى بآداب اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

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أصدر العديد من الصحف بالعربية والفرنسية وأخذ يتنقل في أوروبا للدفاع عن مصر واشترك في الحملات التي شنت على الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني، وراسل أحمد عرابي في منفاه في جزيرة سيلان.

كان شاعرًا ماهرًا في ارتجال الشعر الفرنسي وروايته مُثقفا واسع الإطلاع عالما بشئون السياسة والفكر، وزاد عدد تلاميذه بباريس وقام بتدريس علوم الحساب والفلك والرسم، بالإضافة إلى اللغة العربية وأضاف إاليها اللغة الفرنسية. أستغل صنوع مواهبه وأسلوبه ومعرفته لأهم ما يدور في القاهرة في السعى وراء الدعاية لبلاده والجرى وراء مصالحها عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالخطابة والمحاضرات والندوات وقرض الشعر، حتى هز الرأي العام العالمي والأوروبي وكسبه إلى مناصرة الأزمة المصرية.

لقد كانت الريبورتاجات التمثيلية من العناصر الهامة التي كانت تشغل جميع الصحف التي أصدرها صنوع، وكان يعتمد في ريبورتاجاته هذه على حل جميع المشاكل التي تشغل مواطنيه، والقيام بمعالجتها بطريقة تمثيلية حوارية جميلة تشجع القارئ وتجذبه لذلك قام باختيار هذا الشكل الفنى قالبا يصب فيه مادته الكتابية السياسية.

لقد نال يعقوب من رؤساء الحكومات والملوك الكثير من وسامات الشرف التي زين بها صدره، والتي تشير إلى علو مركزه وسمو

منزلته الأدبية عندهم،وكان من الأوسمة التي نالها: الدرجة الأولى مثل وسام"النجوم الثلاث" من السيد برغش سلطان زنجبار أما وسامات الدرجة الثانية فقد نال منها وسام "سان ماينو" من رئيس جمهورية "سان ماينو" بإيطاليا، هذا بالإضافة إلى وسامات الدرجة الثاثة والرابعة والخامسة من عدد كبير من الملوك والرؤساء.