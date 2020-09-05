أحمد الشامي يحتفل بعيد ميلاد أبنته خديجة

ونشر الشامي؛ صورة تورته العيد ميلاد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "خديجة أحمد الشامي بقا عندها 4 سنين ربنا يخلينا ولادنا كلهم ويحفظهم من كل شر".
يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الشامي، مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.
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