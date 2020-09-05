يستعد الفنان يحيي الفخراني لخوض تجربة درامية جديدة في السباق الرمضاني القادم 2012، بعد غيابه عن رمضان الماضى.
وقال الفنان رامز أمير في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"، أنه تم التعاقد معه على مسلسل في رمضان 2021، من بطولة النجم يحيي الفخراني، وأنه لا يستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل، مشيراً إلى أنه سعيد بعودته للعمل مع يحيي الفخراني من جديد.
يشار إلى أن آخر أعمال يحيى الفخراني بالدراما مسلسل "بالحجم العائلي"، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وشاركه البطولة كلا من ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، وديانا هاشم وآخرون.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. يحيي الفخراني يستعد لمفاجأة في رمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.