وزيرة الثقافة تحضر احتفالية يوم المسرح المصري.. وتكرم عددًا من المبدعين

أقيمت احتفالية يوم المسرح المصري، الذي يتكرر كل عام في هذا الميعاد، على المسرح القومي بالعتبة، وقدمه الفنان ميدو عادل، والذي يقام ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
وكرَّمت وزيرة الثقافة، عدد من رموز المسرح، بصحبة عدد من الفنانين، منهم المخرج خالد خلال، صبري فواز، لقاء سويدان، بالاضافة إلى ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.
وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة، من إخراج ناصر عبدالمنعم.
كما تم تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي.
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