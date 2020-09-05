نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر البوستر الرسمي لأغنيته "يا حبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد رمضان البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة " يا حبيبي" وذلك على غلاف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأعلن عن موعد طرح الأغنية قائلا: "انتظرو كليب أغنية يا حبيبي إن شاء الله بكرة على قناتي". يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع أحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وعدد من الفنانين.

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