فن ومشاهير

أشرف عزب عن مسرحيه سيد درويش حالة خاصة

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أكد المخرج أشرف عزب، مخرج العرض المسرحى فنان الشعب أ"سيد درويش "، المسرحية لها حالة فنية خاصة ساهم في خلقها ديكور مبهر للمهندس محمد عبد الرازق، وملابس تواكب بدايات القرن العشرين للدكتورة نجلاء الفقي، وإضاءة معبرة صممها أبوبكر الشريف، وموسيقي جديدة لألحان الشيخ سيد درويش أعاد توزيعها حمادة الحسيني، واستعراضات متنوعة صممها الفنان وفيق كمال من خلال مجموعة رائعة من الراقصين رجالا ونساء.

وقال عزب، في تصريحات صحفية ، أنه من وراء جميع شاشات عرض وضع مناظرها وأفلامها المخرج ضياء داود، سيمفونية يقودها طاقم من الإخراج المهامين بقيادة وليد سعد.

وشارك في المسرحية ميدو عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، والمطربين شريف عبد الوهاب، عماد تيسير، سامي عوض الله، ماهر عبيد، وممثلين نجوم وإن صغُرت أدوارهم مثل "محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني،

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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