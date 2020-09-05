أشرف عزب عن مسرحيه سيد درويش حالة خاصة

وقال عزب، في تصريحات صحفية ، أنه من وراء جميع شاشات عرض وضع مناظرها وأفلامها المخرج ضياء داود، سيمفونية يقودها طاقم من الإخراج المهامين بقيادة وليد سعد.
وشارك في المسرحية ميدو عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، والمطربين شريف عبد الوهاب، عماد تيسير، سامي عوض الله، ماهر عبيد، وممثلين نجوم وإن صغُرت أدوارهم مثل "محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني،
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