على "عكازين".. المخرج حمدي طلبة يتسلم تكريمه في احتفالية يوم المسرح المصري

كرّم اليوم بالمسرح القومي بالعتبة المخرج حمدي طلبة ضمن احتفالية يوم المسرح المصري الذي يتكرر كل عام في هذا الميعاد، ويقام ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.
وحرص "طلبة" رغم مرضه على الحضور، وتسلم الجائزة بنفسه، ووقف على المسرح بـ"عكازين"، وقال انه ممتن بهذا التكريم، وتوجه بالشكر الي وزيرة الثقاقة ايناس عبد الدايم.
وحرصت وزيرة الثقافة على الحضور لتكريم عدد من روزم المسرح بصحبة عدد من الفنانين منهم المخرج خالد خلال، صبري فواز، لقاء سويدان، بالاضافة ايهاب فهمي مدير المسرح القومي.
تضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم.
كما تم تكريم عدد من رموز المسرح هم المخرجون فهمي الخولي، خالد جلال وعبدالرحمن الشافعي، وكذا تكريم النجمة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة ، وأسماء الراحلين الكاتب د.محسن مصيلحي، مصمم الديكور حسين العزبي ، المخرج حسين محمود ، وتكريم خاص لاسم الراحل د. علي الراعي.
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