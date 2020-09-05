شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان مع شقيقه وميتر جيمس

شارك محمود رمضان شقيق النجم محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وظهر رمضان برفقة أخيه والمغني العالمي ميتر جيمس من دولة الإمارات العربية المتحدة . ويتم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس. يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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