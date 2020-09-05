منة فضالي.. الجمهور انتقدها بسبب “مايوه” وانفصلت عن زوجها لهذا السبب

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها الـ37، إذ أنها من مواليد عام 1983.

وعبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالاحتفال بعيد ميلادها، ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، علقت عليها: “النهارده عيد ميلادي”.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن منة فضالي:

– ولدت منة فضالي في 4 سبتمبر 1983.

– بدأت “منة” مسيرتها الفنية من خلال مسلسل “أين قلبي”، عام 2002.

– قدمت منة فضالي عدة أغانٍ على طريقة الفيديو كليب منها “بنت النهارده”، “أمشي يا ولد”.

– شاركت منة فضالي في عدة أعمال تليفزيونية منها “الليل وآخره”، “للثروة حسابات أخرى”، “سكة الهلالي”، “نعم ما زلت آنسة”، “باب الخلق”، “سلسال الدم”، “العقرب”، “أفراح إبليس”، “بت القبايل”.

– كما شاركت الفنانة منة فضالي في الكثير من الأفلام، أبرزها “نور عيني”، “تحت الترابيزة”، “مفلح باشا”، “هو في إيه”، “الباشا تلميذ”، “مفيش فايدة”، كما تنتظر عرض فيلم “زنزانة 7″، خلال الأيام المقبلة.

– ظهرت فضالي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حب عمري”، بطولة الفنان هيثم شاكر، كما كان لها ظهور خاص في مسلسل “لما كنا صغيرين”، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج.

– قالت الفنانة منة فضالي إن الملحن محمد ضياء تقدم رسميًا للزواج منها، لكن والدتها رفضت هذا الزواج.

وأضافت فضالي، خلال لقائها في برنامج “تحيا الستات” على قناة النهار، أنها تزوجته سرًا احترامًا لوالدتها، وأيضًا احترامًا لطلبه بسبب ابنه، مضيفة أن الزواج انتهى بعد 6 شهور فقط.

وتابعت منة: “إحنا أصدقاء حاليا، لكننا انفصلنا بسبب غيرته الشديدة عليّ واعتراضه على ملابسي واستمراري في التمثيل، وكنا نتشاجر كثيرا”.

وأوضحت أنه تعدى عليها بالضرب مرة واحدة، وهذا سبب الانفصال بينهما.

– انتقد الجمهور منة فضالي بعد ظهورها مرتدية “مايوه”، على أحد الشواطئ.

وردت منة فضالي على هذه الانتقادات، خلال لقائها في أحد البرامج، قائلة: “أنا مش الوحيدة في العالم اللي بتلبس مايوه، أنا ممثلة ألبس مايوه، ألبس قصير، أنا حرة، أتصور بالمايوه، أو أتصور حتى وأنا في الحمام”.