فن ومشاهير

رامي وحيد يكشف مصير إنتاج جزء جديد من سلسال الدم

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وأضاف خلال ندوة بموقع دوت الخليج: عبلة كامل فنانة كبيرة وانسانه عظيمة، جمعتنا عدد كبير من الجلسات على مدار تصوير العمل، وكانت تعاملني كإبن ولم تبخل علي اطلاقا بنصيحة أو توجيه.

مسلسل "سلسال الدم" شارك في بطولته بجانب عبلة كامل ورياض الخولي كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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