وأضاف خلال ندوة بموقع دوت الخليج: عبلة كامل فنانة كبيرة وانسانه عظيمة، جمعتنا عدد كبير من الجلسات على مدار تصوير العمل، وكانت تعاملني كإبن ولم تبخل علي اطلاقا بنصيحة أو توجيه.
مسلسل "سلسال الدم" شارك في بطولته بجانب عبلة كامل ورياض الخولي كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، وعلا غانم، ومنة فضالي، وكريم كوجاك، المسلسل من إخراج مصطفي الشال وتأليف مجدي صابر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رامي وحيد يكشف مصير إنتاج جزء جديد من سلسال الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.