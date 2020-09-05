خطيرة.. آسر ياسين عن هدية تلقاها من معجب | شاهد

ويظهر في الصورة بشكل كاريكاتير لشخصيته في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رسمها له أحد معجبيه.
وعلق على الصورة قائلا: خطيرة.
يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.
ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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