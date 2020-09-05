خطيرة.. آسر ياسين عن هدية تلقاها من معجب | شاهد

نشر الفنان اسر ياسين صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر في الصورة بشكل كاريكاتير لشخصيته في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رسمها له أحد معجبيه.

وعلق على الصورة قائلا: خطيرة.

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.