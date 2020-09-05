وفاة الفنان اللبناني سمير حنا بعد صراع مع المرض

تلقى الوسط الفني اللبناني صدمة اليوم بعد إعلان وفاة الفنان اللبناني الكبير سمير حنا عن عمر يناهز 74 عاماً وبعد صراع مع المرض.

وفاة المطرب اللبناني الكبير سمير حنا

وأعلن اليوم وفاة الفنان اللبناني سمير حنا عن عمر يناهز 74 عاماً وبعد صراع طويل مع مرض السرطان، وعبر عدد كبير من جمهوره في لبنان عن حزنهم لرحيله اليوم، وتصدر إسم الفنان الراحل سمير حنا مواقع التواصل بسبب رسائل النعي والوداع من محبيه وجمهوره.

تفاصيل وفاة سمير حنا

وكشفت مدير أعمال الفنان سمير حنا تفاصيل وفاته عبر تدوينة لها على فيسبوك وقالت:" رحيل الفنان الكبير سمير حنا.. الف رحمة على روحه ..عز علي نشر هذا الخبر.. اكتب كلمة واتوقف دقائق ..انا مديرة اعماله نورما عبدالكريم، آلمني رحيله كثيرآ.. وقلبي يبكي دما على هذا الأب والاخ والصديق، سمير حنا كان يتعالج بسبب هذا المرض الخبيث منذ بضعة اشهر لكنني لم انشر الخبر بيوم من الايام".

وكشفت مديرة أعمال سميرة حنا عن معاناته مع مرض السرطان في صمت بسبب رغبته في عدم إثارة قلق محبيه وقالت:" ولأن سمير لا يحب ان يحمل احبائه ومعجبيه هموماً فوق هم لبنان والاوضاع المعيشية والكورونا.. ولان كل انسان همّه يفوق الخيال سمير حنا ماذا عساي ان اقول لك او عنك...".

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مسيرة الفنان الراحل سمير حنا

ونعت نقابة الفنانين اللبنانيين الراحل سمير حنا وقالت:" ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين المحترفين في لبنان رمزا من رموز الفن الجميل الفنان سمير حنا وتتقدم بأحر التعازي من أسرته الكريمة والأسرة الفنية، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته.. لكم من بعده طول البقاء".

وامتدت مسيرة الفنان الراحل سمير حنا لأكثر من 40 عام، أصبح بها من رموز الأغنية اللبنانية، وقدم بها مئات الأغاني الناجحة والشهيرة ومن أبرزها أغنيته الشهيرة "معلش الله يسامحك" مع الموسيقار إلياس رحباني والذي عمل معه في ما يقارب 18 أغنية، بالإضافة إلى أغاني "الليلة يا ويلي" و"يا قمر لو رحت بعيد" و "خصرك لما مال" و"يللي مش عارف اسمك" و"قالولي عنك دلوعة" و"قالولي كتبوا كتابا" و"لبسنا شراويل جدودنا" وغيرها من الأغاني.