أبرز ثنائيات الوسط الفني الذين انتهت زيجاتهم بالفشل والخلافات

الوسط الفني شهد الكثير من الزيجات بين نجومه خلال السنوات الماضية، إلا ان العديد من هذه الزيجات انتهى مصيرها بالفشل والإنفصال، وتخلل بعضها الخلافات والفضائح أحيانا التي ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي وأهل الصحافة، فمن هم أبرز ثنائيات الوسط الفني الذين لم تكتب لزيجاتهم الإستمرارية والنجاح؟.

الثنائي أنغام وأحمد ابراهيم

الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم ارتبطا بعد قصة حب سريعة بينهما أثناء تعاونهما الفني في ألبوم أنغام الأخير للعام 2019، إلا أن زيجتهما لم تصمد أكثر من عام واحد، واكتشف الجمهور خلافاتهما الزوجية عقب توجيه أحمد ابراهيم تهنئة في اليوم العالمي للمرأة، لزوجته الأولى ياسمين عيسى، ووالدة طفليه متجاهلاً زوجته الثانية أنغام، وسرعان ما توالت الأحداث والخلافات ليعلن الأخير انفصاله عن صاحبة أغنية "سيدي وصالك".

الثنائي أصالة نصري وطارق العريان

الفنانة أصالة نصري والمخرج طارق العريان شكلا الثنائي الأكثر جدلاً بطلاقهما هذا العام بعد زواج دام بينهما لـ 14 عاما وأثمر عن توأمهما "آدم وعلي". أصالة التي تعرفت على العريان بحكم تعاونها الفني معه، أثارت زوبعة بين الجمهور مع بداية العام امتدت لأسابيع بتغريدات وتدوينات تحدثت فيها عن الخيانة والحزن والانفصال، لتعلن بعدها بشكل صريح طلاقهما الرسمي.

الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس

زواج الفنانة هنا شيحة من زميلها الممثل أحمد فلوكس لم يصمد سوى عام واحد فقط، ليعلن الثنائي طلاقهما عام 2019 بعد قصة حب جارفة بينهما انطلقت شرارتها اثناء مشاركتهما معاً في أحد المسلسلات، بينما كشف فلوكس بأنه انصاع لرغبة هنا شيحة التي دوت الخليج من طلبت الطلاق منه وبررت السبب بكونهما "لم ينسجمان مع بعض في حياتهما الزوجية"، لكنها أكدت على مواصلتهما للصداقة.

Advertisements

الثنائي سمية الخشاب وأحمد سعد

طلاق الثنائي الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد بعد حوالي عام ونصف من زواجهما توقعه الكثير من الجمهور لأسباب متعددة، لكن لم يتوقع الجمهور أن تصل خلافاتها بعد الإنفصال لمستوى صادم بعد الإتهامات المتبادلة بينهما، الى حد اتهمت فيه سمية بأن أحمد سعد تسبّب لها بفقدان "طحالها" جراء ضربه العنيف لها، بينما كاد الأخير أن يسجنها بتهمة إعطائه "شيك بدون رصيد" أثناء التوصل لإتفاق بينهما لحل خلافاتهما المالية عقب الطلاق.

الثنائي أمل عرفة وعبد المنعم عمايري

الفنانة أمل عرفة والممثل عبد المنعم عمايري يعتبران ايضا من أبرز ثنائيات الوسط الفني في سوريا اللذان انتهت زيجتهما بالفشل عقب 14 عاما من الزواج رزقا خلالها بإبنتين.

وينضم الى القائمة العشرات من الزيجات الفنية التي انتهت بالإنفصال والتي تتضمن ثنائيات تزوجوا من الوسط الفني على غرار كل من الفنانين: مي سليم ووليد فواز، هند البلوشي ومشاري العوضي، سلافة معمار والمخرج سيف الدين سبيعي، غادة عادل والمخرج مجدي الهواري وغيرهم.