نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لم يكن المرشح الأوله له.. حكاية فيلم.. "العار" جعل من محمود عبد العزيز أيقونة في السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حكاية فيلم اليوم عن واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية وهو "العار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

بدأت الحكاية بترشيح دور "الدكتور عادل" النجم يحيى الفخراني لكنه رفضه فتم إسناده للنجم محمود عبد العزيز.

يبدو أن الساحر محمود عبد العزيز يتقن قوانين اللعب حتى لوكان الاختيار الثاني، ليصبح أيقونة في السينما المصرية كما فعل في الدراما من خلال مسلسل "رأفت الهجان".

طبيب الأمراض العصبية “الدكتور عادل”، الذي يخدر ضميره ويشارك إخوته في بيع المخدرات التي ورثوها عن والدهم في فيلم “العار” إلى شخصية من لحم ودم تكره ضعفها وبحثها عن المال الحرام.

لكنك لا تملك غير أن تتعاطف معها عندما يفقد عقلة مع ضياع المخدرات ويقف ليغني ” الملاحة الملاحة” في واحد من أشهر مشاهد النهاية في الأفلام العربية.

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واعترف الفنان الكبير يحيى الفخراني بعد نجاح الفيلم بندمه الشديد على رفض الدور، وكان يحاول اقناعه الفنان الكبير حسين فهمي، لقبوله.

الفنان نور الشريف هو من وظف أسلوب حركة الرقبة واليد لشخصية كمال حيث استلهمها من شخصية حقيقية جمعته بأحد التجار الشعبيين حديثي ارتداء البدلة.

احتل الفيلم المركز رقم 56 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالأسكندرية "1896-1996".

حصل على جائزة الإخراج في مهرجان مانيلا السينمائي الدولي، حصل على ثلاث جوائز في مهرجان جمعية الفيلم السنوي وهي جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو، حصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم في المسابقة الهامشية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس، للأفلام المصرية عام 1982.

فيلم "العار" بطولة نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا، أمينة رزق، إلهام شاهين، عبد البديع العربي، صلاح نظمي، تأليف محمود أبو زيد وإخراج علي عبد الخالق، طُرح في 11 أكتوبر 1982.