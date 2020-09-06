مها أحمد تنجو من الموت بعد حادث سير

نجت الفنانة الفنانة مها أحمد، من الموت بعد تعرضها لحادث سير خطير اليوم كاد أن يؤدي بحياتها، وذلك على طريق الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت مها أحمد، منشورًأ عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله تفاصيل الحادث.