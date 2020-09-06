مها أحمد تنجو من الموت بعد حادث سير

ونشرت مها أحمد، منشورًأ عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت خلاله تفاصيل الحادث.
يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة مها أحمد، مسلسل "رسائل" مع النجمة مي عز الدين، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.
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