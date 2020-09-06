صباح الخير يا لبنان .. أعمال فنية جديدة تضامنا مع فاجعة لبنان

حرص عدد كبير من نجوم الغناء فى الوطن العربي على طرح أغانى وطنية تضامنا مع الحادث الأليم الذي هز العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحي، وانهيار المباني

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز هؤلاء الفنانون

المطربة يارا

طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “ما يهمك يا بيروت” عبر قناتها على موقع يوتيوب تضامنا مع بلدها لبنان وانفجار مرفأ بيروت والمظاهرات التي اندلعت في أعقابه

الأغنية من كلمات تمام زليق، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عباس صباغ.

الشاب خالد

طرح المطرب الجزائرى الشاب خالد أغنية جديدة بعنوان "جميلتى بيروت" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب

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"جمياتى بيروت" من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر يوتيوب تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت.

المطربة رنا سماحة

طرحت المطربة رنا سماحة، كليبها الجديد "تعيشي يا لبنان"، تضامنا مع الشعب اللبناني.

"تعيش يا لبنان".. كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

الفنان فضل شاكر

وكان اخر هؤلاء الفنانون الفنان فضل شاكر الذى طرح اليوم اغنية " صباح الخير يا لبنان " من خلال قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تضامنا مع حادث انفجار مرفأ بيروت

صباح الخير يا لبنان " من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن الحان الشاعر والملحن أيمن قميحة ويعتبر هذا التعاون هو الأول بينهما ، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ ومن أنتاج الفنان فضل شاكر ، فيما قام مدير أعمال الفنان فضل شاكر السيد اياد النقيب بالأشراف العام على هذا العمل.