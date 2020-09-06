تفاصيل جديدة في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

كشف المنتج نصر محروس عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان ، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان، وذلك من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".

وقال "نصر" من خلال اللقاء: الناس فاكرة اني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعملو شغل طب هل دا يصح واحنا بنا قضية و في عقد والمفروض ان يمضي عقد تاني و ازاي روتانا تعمل كدة .

كانت احدث أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية إعلانية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.

تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش".